VERÖFFENTLICHUNG » 29.09.2017

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Pearl Jam

LABEL » Republic, Universal Music

29.09.20176 / 9

„Let’s Play Two“ – das war vermutlich der überraschte Ausruf, als das erste Konzert in Chicago sich dem „ausverkauft“-Status näherte. Mit dem gleichnamigen Dokumentarfilm feiern Pearl Jam ihre beiden legendären Konzerte 2016 in Wrigley Field und nicht zuletzt die historische Saison des Baseball-Teams „Chicago Cubs“, die in diesem Jahr die World Series gewannen. Regie für „Let’s Play Two“ führte der renommierte Regisseur und Fotograf Danny Clinch.

Zu Chicago, der quasi-Heimatstadt von Eddie Vedder, den Chicago Cubs und Wrigley Field pflegen Pearl Jam eine Verbindung, wie sie in der Welt des Sports und der Musik wahrscheinlich unvergleichlich ist. Durch die Augen von Danny Clinch und mit der Stimme von Pearl Jam zeigt der Film die Reise dieser besonderen Beziehung: die Vergangenheit und die Gegenwart der Band und der Chicago Cubs, beide verbunden durch die Musik, den Schweiß und die ewige Hoffnung, beides zu sein: Ein Cubs-Fan und ein Pearl-Jam-Fan.

Jetzt könnte man eigentlich auch eine geniale, atmosphärische live-CD dazu erwarten. Doch leider Fehlanzeige. Die CD, die dem DVD-Release vorangestellt wird, ist halt eher Soundtrack zum Film als Livekonzert. Sie enthält zwar 17 Songs besagter Konzerte, doch es kommt keine Stimmung auf, da der Sound doch recht bescheiden ist und zu allem Überfluss jeder Track ein- und ausgeblendet wird.

Was positiv zu vermelden wäre: Die Songauswahl umfasst recht aussagekräftig die lange Karriere der Band und das Hardcover Book für die CD ist wirklich sehr schön aufgemacht. Wer also nicht so sehr bewandert ist im Grunge-Sektor und einfach mal in den Mythos Pearl Jam reinschnuppern möchte, wird hier gut bedient. Alle anderen warten vermutlich sehnsuchtsvoll auf den 17.11., wenn DVD und BluRay erscheinen.

