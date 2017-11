VERÖFFENTLICHUNG » 17.11.2017

Pink Floyd

Am 17. November haben Pink Floyd Records die beiden PINK FLOYD-Alben „A Collection Of Great Dance Songs“ und „Delicate Sound Of Thunder“ auf Vinyl wiederveröffentlicht, die damit zum ersten Mal seit 20 Jahren erneut in diesem Format erhältlich sind. Es sind die ersten Vinyl-Remasterings eines „Best Of“ und eines Livealbums von PINK FLOYD.

In den vergangenen zwei Jahren veröffentlichten Pink Floyd Records die gesamte Sammlung der Studioalben in remasterten Stereoversionen auf schwerem 180-Gramm-Vinyl. Alle Alben wurden von den analogen Original-Studiobändern gemastert und erhielten akribisch reproduziertes Original-Artwork. Dies gilt nun auch für die beiden neuen Releases.

PINK FLOYDs „A Collection Of Great Dance Songs“ erschien ursprünglich 1981 und wurde 2001 von der RIAA mit Doppelplatin ausgezeichnet. Die Zusammenstellung enthält alternative Mixe und Versionen von PINK FLOYD-Klassikern, darunter „Shine On You Crazy Diamond“, „Another Brick In The Wall (Part 2)“ und „Money“.

„Delicate Sound Of Thunder“ wurde im August 1988 an fünf Abenden im Nassau Coliseum, Long Island, New York, live mitgeschnitten und erlangte Berühmtheit als das erste Rock-Album, das im All gespielt wurde.

Es ist einfach ein erhebendes Gefühl, ein Album im Vinyl-Format in Händen zu halten. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ein Päckchen in diesem Format eintrudelt und man die Platte vom Cellophan befreit. Ehrfürchtig nimmt man die Schallplatte heraus und untersucht das Material auf unsichtbare Kratzer. Da werden Kindheitserinnerungen war.

Klar: Wenn ich mir den PINK FLOYD Backkatalog remastert und auf 180-Gramm-Vinyl zulege (was durchaus eine Überlegung wert ist), wird der Schwerpunkt zunächst auf den Studiowerken liegen. Doch man soll „A Collection Of Great Dance Songs“ und „Delicate Sound Of Thunder“ nicht unterschätzen. Nachdem die Band auch in den 80ern weltweite Erfolge einfuhr, wurden viele spätere Fans erst durch solche Releases auf das Gesamtwerk aufmerksam. Um Vollständigkeit zu erlangen, sind auch diese LPs essentiell.

