Pure Reason Revolutions (PRR) hoch gelobtes Debütalbum The Dark Third wird wegen reger Nachfrage vieler Fans neu aufgelegt. Ursprünglich erschien es 2006 via Sony BMG und wurde von Paul Northfield (Rush, Procupine Tree, Dream Theater) produziert. Auf diesem Album sind einige der beliebtesten Songs der Band, wie “The Bright Ambassadors of Morning”, “He Tried To Show Them Magic” und “The Intention Craft”.

Für viele geht endlich der Traum in Erfüllung das lange vergriffene Album endlich in physischer Form ins Regal stellen und nicht nur geistlos streamen zu können. Es ist fast schon ein Referenzwerk für modernen Artrock, der zwischen Progressive Rock, Space Rock und der dunklen Post Punk Welle schwebt.

The Dark Third (2020 Reissue) wird verfügbar sein als 2CD Digipak und Gatefold 2LP+2CD Edition, inklusive Liner Notes von den Band Mitgliedern Jon Courtney und Chloë Alper sowie dem Produzenten Paul Northfield. Die neue Edition beinhaltet auch den Bonus Track Golden Clothes , der zum ersten Mal auf Vinyl erscheint. PRR haben sich kürzlich wiedervereinigt und veröffentlichten Eupnea , das erste neue Album in knapp 10 Jahren. Leider wurde aus dem Reunion-Konzert bei der 20. Ausgabe der Night Of The Prog in 2020 nichts, aber aufgeschobe ist nicht aufgehoben! Auf ein Neues in 2021!