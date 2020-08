Anfang des Monats Juli erschienen die Teile I und II der Trilogie “Tribute To Atrophos” des psychedelischen Avantgarde-Kollektivs Queen Elephantine und nun, knapp drei Wochen später erscheint nun der dritte und letzte Teil der EP-Trilogie, wobei der der Spieldauer von 47 Minuten und vier Songs nicht mehr nur von einer EP gesprochen werden kann.

Wie es sich für ein postapokalyptisches Epos gehört, steigert sich der Reigen im dritten Teil in schwindelerregende Höhen in einem düsteren Turm himmelhoher schwarzer Wolken, um den Zuhörer dann in die tiefsten Tiefen eines dunklen Ozeans zu ziehen. Wer nervlich belastbar ist, wird beim Durchhören aller drei Teile in einen Rausch dystopischer und postapokalyptischer versetzt. Immer wieder sind fernöstliche Mantras zu vernehmen, die diesen (Alb-)Traum in einen tranceartigen Zustand versetzen.