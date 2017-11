Radio Teddy Hits Winter & Weihnachten

VERÖFFENTLICHUNG » 10.11.2017

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Various Artists

LABEL » Karussell, Universal Music

10.11.20176 / 9

Die Compilation CDs von „Radio Teddy“ haben wir ja schon öfter hier besprochen. Eine schöne Mischung für jung und alt aus Kinderliedern und kindgerechten Popsongs, die für Erwachsene auch noch erträglich sind. Ab und zu gibt es auch eine Zusammenstellung für die Weihnachtszeit – und 2017 ist es mal wieder soweit.

Topstars wie Nena, Namika, Gregor Meyle, Mark Forster oder Unheilig bieten mit ihren tollen Weihnachtssongs dem Frost die Stirn und auch die modernen Kinderweihnachtslieder von Rolf Zuckowski, Volker Rosin, Reinhard Horn oder Frank und seine Freunde lassen null Langeweile an den Festtagen aufkommen.

Exklusiv und nur auf dieser Kopplung vertreten ist eine witzige All-Star-Neuversion des legendären „In der Weihnachtsbäckerei“, gemeinsam interpretiert von 3Berlin, Deine Freunde, Bürger Lars Dietrich, Blanche Elliz (Rumpelstil), Carmen Hatschi, herrH, Reinhard Horn, Kai Lüftner, Robert Metcalf, Frank und seine Freunde, Muckemacher, Suli Puschban und Jochen Vahle (Randale).

Außerdem zaubern Glasperlenspiel zusammen mit der Newcomerin „Meine große Freundin Nadja“ und dem Radio TEDDY-Chor mit dem wunderschönen Song „Lichterkettenstadt“ ein Lachen in die Gesichter.

Klar – manches hat man schon oft in diesen und anderen Versionen gehört. Doch in dieser Bandbreite ist das eine schöne CD für die Weihnachtszeit. Als Favoriten will ich mal die „Jingle Bells“ Version von Mark Forster nenne und natürlich Gregor Meyles wundervolle Interpretation von „Stille Nacht, heilige Nacht“.

