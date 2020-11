Refused gelten als schwedische Legenden des Hardcore-Punk-Genres und veröffentlichen knapp ein Jahr nach Erscheinen ihres fünften Albums “War Music” eine neue fünf Songs umfassende EP.

In Zeiten fehlender Konzerte und Tourneen ist es den Künstlern nicht zu verübeln, wenn sie ihren Anhängern neue Kost servieren, um sie bei der Stange zu halten. Allerdings ist es nicht sonderlich dienlich, wenn man sich für einen Schnellschuss entscheidet und einfach mal ein paar Outtakes vom letzten Album verwurstet. Und genau so hört sich diese EP an.

Das Cover “Born On The Outs” Swedish House Mafia Songs “Greyhound” ist unter den fünf Songs ein kleiner Lichtblick, denn aus der EDM-Nummer wird eine veritable, sozialkritische Rocknummer ohne Keyboards und griffigen Gitarrenriffs samt eingängigem Refrain.

Der Rest der Songs arbeitet sich an den üblichen Genrestandards ab ohne auch nur wenig Neues zu kreieren.