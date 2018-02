VERÖFFENTLICHUNG » 26.01.2018

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Rick Springfield

LABEL » Frontiers Records, Soulfood

26.01.20187 / 9

Rick Springfield – den gibt’s noch? Oh ja. Und wie. Seine großen Hits sind schon weit über 30 Jahre alt, doch der Altrocker hat es noch drauf. Im letzten Jahr durfte ich einen überraschenden Auftritt bei „Rock meets Classic“ bewundern: Der Sänger und Schauspieler sorgte für die Überraschung des Abends und eroberte die Herzen mit seinen Entertainment-Qualitäten. Dass er seinen Hit „Celebrate Youth“ spielte, wurde da fast zur Nebensache. Er zerflederte Rosensträuße auf der Bühne, rockte von links nach rechts und dann ins Publikum, stieg über die Stühle der faszinierten Damenwelt und ließ kein Auge trocken. Das war eine starke Leistung, die durch „Love Somebody“ und den Smashhit „Jessie’s Girl“ abgerundet wurde. Das Publikum feierte ihn vor und nach der 15minütigen Pause ab, die genau in seinem Set lag.

„The Snake King“ heißt das aktuelle Studioalbum, das kürzlich erschien. Es bietet soliden Blues Rock – also nicht unbedingt das, was man von dem alten Meister erwartet hätte. Um so erstaunlicher, dass die Mischung funktioniert. Rick Springfield singt sich routiniert durch eingängige Melodien und authentische Songs. Selbst, wer sonst nicht viel mit Blues anfangen kann, dürfte daran Gefallen finden. Allein schon die Gitarrenarbeit ist es wert, ein Ohr zu riskieren.

Zwei Überraschungen hat sich Rick Springfield für den Schluss aufgehoben: „Ana Is An Anagram“ funktioniert als launischer Rock’n’Roll Kracher im Stil der 50er Jahre. Und „Orpheus In The Underworld“ ist der ruhigste Song des Albums (aber noch lange keine Ballade) mit fulminantem Erzählcharakter. Ein Album so cool wie sein Interpret.

