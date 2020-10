Es gibt Alben, Bands und Genres, die es sich zum Ziel gemacht haben einen Soundtrack zu Filmen zu inszenieren, die noch gar nicht gedreht wurden oder erst beim Hören im Kopf des Zuhörers entstehen. So zum Beispiel auch das Dark-Jazz-Genre, dessen wichtigsten Vertreter “Bohren & Der Club Of Gore” sind. In diese Sparte steigt nun das Album “The Human Stain” des Soloprojekts “Saigon Would Be Seoul” von Mizra Ramic ein.

Inhaltlich ist das Album nicht angelegt auf einen noch im Kopf zu drehenden Film, sondern ist ein Konzeptalbum über die Heimatstadt von Ramic.

“Dieses Album ist eine Geschichte meiner Heimatstadt: Mostar, Bosnien & Herzegowina (ehemals Jugoslawien). Konzeptionell ist es in drei Teile gegliedert: die ruhigen und normalen Vorkriegsjahre, die barbarischen Kriegsjahre und die psychisch schmerzhaften Nachkriegsjahre (auch bekannt als “Makel”). Alle auf dem Album verwendeten Archivtöne sind Aufnahmen aus meiner Heimatstadt / Region, und das Albumcover ist ein Bild eines zerstörten Einkaufszentrums, das ich in meiner Jugend oft besucht habe. Das Debütalbum befasste sich mit meinem persönlichen Kampf, die Vergangenheit mental zu verarbeiten, einschließlich des Verlusts meines Vaters, der 1993 während des Krieges getötet wurde. Das neue Album befasst sich mit meiner Heimatstadt und ihrer Geschichte.”

(Mizra Ramic)

Entsprechend des Themas ist auch die Musik über die Spielzeit von 42 Minuten keine leichte Kost. Alles ist sehr getragen, ruhig in einer drückenden Atmosphäre. Die eingespielten Stimmen vermitteln sehr stark das Trauma der Menschen in der Stadt / Region. Die letzten drei Titel vermitteln dann wiederum die Hoffnung auf eine Besserung und auf bessere Tage.