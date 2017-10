VERÖFFENTLICHUNG » 13.10.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Santiano

LABEL » Universal Music, We Love Music

13.10.20177 / 9

Seit ihrer Gründung setzen Santiano in allen Bereichen der hiesigen Musiklandschaft Maßstäbe: Seien es ihre allesamt auf Nummer-1 der Charts platzierten Alben oder ihre legendären Konzert-Tourneen, auf denen sie bereits eine knappe Million Zuschauer begeisterten. Mit „Im Auge des Sturms“ haben sie schon zum vierten Mal die Chartspitze erobert und mussten dafür ihr Konzept kaum ändern.

„Könnt ihr mich hören“ startet als klassische Hymne mit Anklängen aus dem Soundtrack zu „Das Boot“. In „Liekedeeler“ (was übersetzt „Gleichteiler“ heißt) wird die Geschichte des norddeutschen Bundes unter Führung von Klaus Störtebecker erzählt, der den Reichen nahm um den Armen zu geben. Heroisch! „Im Auge des Sturms“ kommt als sanftes Duett mit Anna Brunner, während „Hooray For Whiskey“ die raue Folk-Stimmung hoch leben lässt. Schlager, Irish Folk und Shanty – die Mischung stimmt wie eh und je.

Alles in allem gibt es weniger Partystimmung als auf den drei Vorgängern, stattdessen aber schöne Balladen und einen krachenden Rocksong wie „Doch ich weiß es“, den Santiano gemeinsam mit den Kollegen von Bannkreis interpretieren. Santiano machen klare Ansagen und stehen zu jedem Wort, Song für Song und Konzert für Konzert. Mit ihrem vierten Album ist ein neuer Meilenstein in der Geschichte dieser einzigartigen Band geschaffen.

Was bei Santiano von Anfang an stimmt, ist das Gesamtkonzept. Das mag anfangs belächelt worden sein, denn es ist eine gecastete Band und die Seemann-Geschichte mag zunächst sehr aufgesetzt gewirkt haben. Doch die Band ist über die Jahre zu einer verschworenen Truppe zusammen gewachsen. Alle Gründungsmitglieder sind weiter mit dabei und sie singen fast nur noch eigene Stücke. Santiano haben sich gefunden und sind sich treu geblieben.

