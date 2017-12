VERÖFFENTLICHUNG » 24.11.2017

6 / 9

Scorpions

RCA Records, Sony Music

24.11.2017

Wenn es auf Weihnachten zugeht, werden auch echte Rockerherzen weich. Das beweisen die Scorpions mal wieder mit einem Balladen-Album. Und das wissen wir ja schon länger: Spätestens seit „Still Loving You“ und später dann mit „Wind Of Change“ waren die Hardrocker in den 80ern im Popgeschäft angekommen. Ob das den langhaarigen Fans gepasst hat oder nicht – ab dann waren die Langhaarigen vom anderen Geschlecht auch mit an Bord.

Klaus Meine sagt dazu: „Bei der Ballade geht die Aussage in die Tiefe und es ist nicht verwunderlich, dass beispielsweise ‚Wind of Change‘ bei unseren Gigs in den USA momentan so euphorisch gefeiert wird. Die Fans identifizieren das Lied nicht mit dem Mauerfall und dem Eisernen Vorhang, sondern mit ihrer Situation heute, dem Wunsch nach einer Veränderung und einer Hoffnung auf eine Welt ohne Atomdrohungen oder Bürgerkriege und der Sehnsucht nach Frieden.“

Die Zusammenstellung der schönsten Rockballaden der Hannoveraner Band ist ein Lebenszeichen – ohne Frage. Manch einer hätte sich vielleicht eins nach dem Motto „Voll auf die Mütze“ gewünscht, aber das hat nicht sollen sein. Das Artwork ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Ellen von Unwerth, die große Frau der zeitgenössischen Fotografie, zeichnet dafür verantwortlich. „Ich bin sehr glücklich“, sagt Klaus Meine, „dass ich Ellen nicht lange überreden musste uns dieses fantastische Bild für das neue Album zu geben.“

Am 9. Dezember 2017 werden die Scorpions ihre neue Single „Follow Your Heart“ erstmalig und exklusiv bei der ZDF „Ein Herz für Kinder“-Gala performen.

