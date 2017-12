VERÖFFENTLICHUNG » 24.11.2017

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Silbermond

LABEL » Sony Music, Verschwende deine Zeit

24.11.20178 / 9

Fast genau zwei Jahre nach Erscheinen des fünften „Leichtes Gepäck“ im November 2015 veröffentlichen Silbermond nun auf ihrem bandeigenen Label Verschwende Deine Zeit ihr zweites Live-Album „Leichtes Gepäck – Live in Dresden“. Und ich kann kaum glauben, dass es erst die zweite Liveplatte sein soll, sind Silbermond doch eine Band, die erst auf der Konzertbühne so richtig aufdreht und zur Geltung kommt.

Aber tatsächlich: Vor fünf Jahren erschien „Himmel auf – Live in Dresden“, ebenfalls in der sächsischen Heimat aufgenommen. Und das war’s. Allerdings gab es schon zu „Laut gedacht“ eine Premium Edition mit live-DVD. Das wollen wir nicht verschweigen.

Sei’s drum. Silbermond bieten hier (mal wieder) eine Live-Doppel-CD, die dem Titel Livealbum auch gerecht wird. Sie spielten in 2016 und 2017 gleich drei ausverkaufte Heimspiele am wunderschönen Dresdner Elbufer. An den zwei Konzertabenden am 25. und 26. August 2017 entstanden die hier vorliegenden Aufnahmen.

Bassist Johannes Stolle beschreibt den Prozess mit blumigen Worten: „Wie ein Song bei uns entsteht, quasi aus dem Nichts, wie er sich dann entwickelt, später vielleicht auf dem Studioalbum landet, um sich danach auf der Bühne nochmals zwei Jahre weiter zu entfalten – das wird für uns Vier immer eines der faszinierendsten Dinge unserer Arbeit bleiben. Eine Reise. Eine echte Metamorphose. Es macht uns froh und auch ein wenig stolz, dass nun aus 22 dieser Entwicklungen diese schöne Konzertaufnahme entstanden ist.“

Und es ist ein echtes Live-Konzert, das hier auf aufgenommen wurde. Die Setlist, die die Band an den Abenden in Dresden spielte, findet sich auf dem Album nahezu identisch wieder. Die Dramaturgie dieser besonderen Abende kann man nun in aller Tiefe nachspüren. Die Band wollte ein Album, das den Fans dieses Erlebnis zurück auf die Ohren und in die Herzen bringt. Nah, emotional, aufwühlend, rockiger als auf dem Studioalbum und erstmals mit Fabian Richter an den Keyboards, der auch dazu beiträgt den Silbermond-Sound zur vollständigen aktuellen Reife zu führen.

„Leichtes Gepäck – Live in Dresden“ beinhaltet mit 22 Songs einen Querschnitt durch das bisherige Schaffen der Band – und als Schwerpunkt die Songs vom aktuellen Studioalbum. Die Band hat es dabei geschafft, die älteren Titel mit feinen musikalischen Ideen ins Jetzt zu holen und intensiviert damit die Wirkung der ursprünglichen Version.

Als besonderen Track haben Silbermond mit Moses Pelham dessen Version von „Meine Heimat“ – dem Song, den er bereits mit Stefanie Kloß bei Sing meinen Song in Südafrika von Lena interpretierte – mit aufs Album genommen, den sie am 26. August in Dresden live gemeinsam auf die Bühne gebracht haben. Eine wunderbar passendes Puzzlestück, wenn Heimat auf Heimat trifft. Und allein dieser emotionale Moment ist den Kauf des Livealbums wert.

Unsere Silbermond Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 9.12.2017 um 23:32 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Silbermond

Letzte Aktualisierung am 9.12.2017 um 22:22 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API