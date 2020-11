Silent Eyes: mehr ein Singer/Songwriter-Album als ein Prog-Album

Angekündigt wurde das selbstbetitelte Debüt des australischen Künstlers “Silent Eyes” als Album eines Progressive Rockers. Von dieser Ankündigung muss man sich beim Hören lossagen, denn in großen Teilen ist dies ein Singer/Songwriter-Album mit kleinen Einflüssen von Progressive Rock (Vergleiche zu den ruhigen Lunatic Soul Alben sind in Ansätzen zu ziehen). In weiten Teilen sind es die ruhigen, getragenen Titel die eher noch an die akustischen Songs von Disturbed oder anderen Größen des amerikanischen Showbiz erinnern und vielleicht ist es auch nur Zufall, dass der Projektname an einen Song von Paul Simon angelehnt ist . Es ist ein Debüt geworden, das man in einer ruhigen halben Stunde genießen kann ohne musikalisch überbeansprucht zu werden.

Am dunkelsten Punkt seines Lebens nahm der Multiinstrumentalist Keelan Butterick die Akustikgitarre in die Hand, die ihn schließlich zurück zum Licht führen würde. Er verbrachte Silvester allein und deprimiert, starrte in das Fass einer ungewissen Zukunft und schüttete Musik aus ihm heraus. Als Keelan sehr schnell erkannte, dass dies viel mehr als nur ein Schlafzimmerprojekt war, rief er zwei Veteranen der Progressive-Rock-Szene in Sydney an, um ihm beim Schneiden der Tracks zu helfen. Mit dem Schlagzeuger Alex O’Toole (Meniscus, n00000000, No Mandate) und dem Produzenten Alex Wilson (sleepmakeswaves, Steve) erbte ein Solo-Unternehmen die Kraft und Geschicklichkeit der Zusammenarbeit, und hoben damit Keelans Songs auf die nächste Stufe.