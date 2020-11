Der Herbst und der Winter sind die prädestinierten Jahreszeiten für melancholische und emotionale Musik. Mit “The Ocean’s Lullaby” erscheint am 06. November ein traumhaftes Post-Rock-Album von SIX DAYS OF CALM.

Alles begann 2018, als sich die deutsche Metalcore Band ‘Watch Them Fade’ auflöste und der Hauptsongwriter Marc Fischer sein eigenes Projekt SIX DAYS OF CALM ins Leben rief.

Seine große Leidenschaft für Post-Rock hörte man dem letzten Album von ‘Watch Them Fade’ schon deutlich an, mit SIX DAYS OF CALM sollte diese Leidenschaft aber nun ausnahmslos zum Zuge kommen. Das Songwriting und Pre-Production für das Debüt-Album „The Ocean´s Lullaby“ geschah im emotionalsten und gleichzeitig schwersten Jahr seines Lebens, was man den 7 Songs durchaus auch anhört. Jegliche Emotion, Herz und Seele, all das steckt in den tiefgründigen Songs und schickt den Hörer auf eine sehr intensive und berührende Reise durch über 50 Minuten melancholischen Post Rock.

Die wunderbaren Keyboardflächen lassen den Hörer träumen, die meterhohen Gitarrenwände verstärken oder konterkarieren diese ruhigen Ebenen, dazwischen zarte Klavieranschläge, die die zerbrechlichen Momente und Emotionen hervorheben.

„The Ocean´s Lullaby“ wurde Anfang 2020 zusammen mit Produzent Nikita Kamprad (Der Weg einer Freiheit) in den Ghost City Studios aufgenommen und Philipp Welsing (Original Mastering Studios Hamburg), der auch für Bands wie Ef, Mutiny Of The Bounty, Lantlos, Der Weg einer Freiheit und Callejon gearbeitet hat, ist für das Mastering verantwortlich.

Wer atmosphärisch dichten und emotionalen/melancholischen Post-Rock mag, der sollte sich dieses Album schnellstens zulegen. Als Vinyl ist das Doppelalbum in zwei Varianten limitiert erhältlich.