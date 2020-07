Sleepmakeswaves – “These Are Not Your Dreams”: EP-Trilogie in Einem

Die australischen Instrumental-Post-Rocker Sleepmakeswaves hatten für 2020, drei Jahre nach ihrer Veröffentlichung von “Made of Breath Only” in 2017, neue Musik angekündigt. Anstatt einem herkömmlichen Veröffentlichungsmuster zu folgen, wurden in den letzten Monaten neue Songs als Serie von drei EPs veröffentlicht: “No Safe Place”, “Out of Hours” und “Not an Exit”. Nun fassen die Australier diese drei EPs zu einem Album unter dem Namen “These Are Not Your Dreams” zusammen.

“These Are Not Your Dreams” bezieht sich darauf, wie modernes Leben Müll ist und das Internet in unser Gehirn eindringt. Es ist Kontrolle durch Orientierungslosigkeit und die Manipulation von “Euren Träumen”.

Dieses Statement der Band zum neuen Album enthält so viel Potential und Wut, die sie mit ihrem hart gespielten Post-Rock in Perfektion umsetzen.

“Jeder Song aus dieser Serie war ein Experiment, wie weit wir uns kreativ und klanglich treiben können … denn was gibt es sonst noch? Es ist die ganze Zeit so viel los, warum brauchen die Leute mehr?

Wir haben uns der Herausforderung gestellt, diese Frage jeden Tag neu zu beantworten, an dem wir an unserem Material gearbeitet haben. Und wir wollten härter als je zuvor arbeiten, um dies in einer Zeit grenzenloser Neuheit zu rechtfertigen.”

Selten wurde Post-Rock so abwechslungsreich erarbeitet, entwickelt und neu interpretiert. Sleepmakeswaves geht auch mal einen Schritt neben die ausgetrampelten Pfade und pflegt die Weiterentwicklung des Genres.