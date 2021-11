Herzzerreißender Doom / Gothic / Death Metal von Swallow The Sun

Mit 52 Minuten ist ‚Moonflowers‘ eine acht Songs umfassende Angelegenheit, die tief in das Herz der trostlosen Seele von Swallow The Sun-Hauptsongwriter Juha Raivio vordringt und mit der der Sänger den Verlust seiner Partnerin verarbeitet. Vom dramatischen ‚Enemy‘ und dem düsteren ‚This House Has No Home‘ bis zum zarten ‚Moonflowers Bloom in Misery‘ und dem wunderschönen ‚The Fight of Your Life‘ ist ‚Moonflowers‘ ebenso lohnend und dynamisch wie vollendet und intim. Die Mitwirkung von Cammie Gilbert (Oceans of Slumber), Antti Hyyrynen (Stam1na) und dem Trio NOX – die eine neu arrangierte klassische Version von ‚Moonflowers‘ in einer finnischen Kirche aufführen, die als Bonus-Album auf einigen der Albumformate enthalten ist – sind weitere Gründe, Swallow the Sun’s neuesten Sprung ins Unbekannte in höchstem Maße zu schätzen.

Das Album lebt von seinen Arrangements mit Streichern und orchestralen Einsätzen, niemals triefenden und echten Gefühlen, düsteren Growls und einer Härte, die der Stimmung angemessen scheint.

Moonflowers wurde in mehreren Studios getrackt, gemischt und gemastert. Gitarrist Juho Räihä übernahm bei seinem SoundSpiral Audio (Wolfheart, Before the Dawn) das Ruder für Death Vocals, Gitarren, Bass und Streicher. Zur gleichen Zeit kümmerte sich Produzent David Castillo um Schlagzeug und klaren Gesang bei Ghost Ward (Leprous, Katatonia). Die fertigen Aufnahmen wurden dann an Jens Bogren zum Mixen und Tony Lindgren zum Mastern in die Fascination Street Studios (Sepultura, Carcass) geschickt. Die NOX-Aufnahmen wurden ebenfalls (live) von Räihä bei SoundSpiral Audio aufgenommen. Während Swallow the Sun schon immer überragende Produktionen genossen hat, ist Moonflowers in seiner Pandemie-Ära und seiner malerischen Reichweite besonders episch.

Erhältlich als Ltd. Deluxe ‚Blue Blood Edition‘ 3LP+2CD & Art Print Box Set, Ltd. 2CD Mediabook, Gatefold 2LP+CD und als digitales Album. Aus produktionstechischen Gründen erscheint das Box Set am 14. Januar 2022, während alle anderen Formate am 19. November 2021 erscheinen.