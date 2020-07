Das umjubelte Debüt „THE GEREG“ erschien im September letzten Jahres & hat weitreichende Wellen geschlagen: Internationale Festivalauftritte, restlos ausverkaufte Shows und selbst Elton John sagt über THE HU “They are my new favorite thing. Go and see them.”

Unsere Review zur ursprünglichen Auskopplung könnt Ihr hier nochmal nachlesen: https://musicheadquarter.de/2019/09/11/the-hu-hier-koennte-sich-was-formieren-von-dem-wir-bald-noch-mehr-hoeren/

THE HU sind mit ihrem einzigartigen Musikstil Hunnu Rock das Rock-Phänomen aus der Mongolei. Dabei wird mongolische Kultur mit Western Rock, traditionellen Instrumenten wie der monoglischen Pferdekopfgeige, Topshur und Tumur Khuur, sowie außergewöhnlicher Kehlkopfgesang gemischt.

Jetzt folgt eine DELUXE Version des Debüts als „THE GEREG DELUXE“, das am 10.07. als Doppel-CD über Better Noise Music erscheinen wird. Die Deluxe Version enthält neben drei neu aufgenommenen Feature-Versionen, die in Zusammenarbeit mit Special Guests Jacoby Shaddix/Papa Roach, Lzzy Hale/Halestorm und From Ahses To New entstanden sind, außerdem drei zusätzliche Songs als Akustik-Versionen.

Die Feature-Versionen verleihen den eigenwilligen Songs einen Ritterschlag und werden sie mit Sicherheit in ihrer Popularität noch weiter beflügeln. Die Akustik-Fassungen erinnert weit an Kompositionen und Darbietungen der deutschen In Extremo.