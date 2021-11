Jubiläums-Geschenkbox von Toehider

Toehider aus Melbourne haben angekündigt, dass ihre gefeierte 12in12-EP-Serie in diesem Jahr auf CD und digitalen Formaten neu veröffentlicht wird, um 12 Jahre 12in12 zu feiern.

The First Six und The Last Six werden als 2CD-Sets mit allen 12 von Toehider zwischen 2008-2009 veröffentlichten EPs erhältlich sein, während jede einzelne EP digital mit vollständigem Künstlerkommentar zu jedem einzelnen Track von MIKE MILLS neu veröffentlicht wird.

Nach der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP im Jahr 2008 erregten Toehider die Aufmerksamkeit der Welt, indem sie in 12 Monaten beeindruckende 12 EPs veröffentlichten, die alles von peppigem Pop und Heavy Progressive Metal bis hin zu Kinderhörbüchern und entspanntem Folk abdecken, jeweils komplett mit einzigartigem Artwork und ein 2-seitiger Comic des Illustrators Andrew Saltmarsh aus Brisbane.

Toehider ist das Gemeinschaftsprojekt des Sängers/Multiinstrumentalisten MIKE MILLS und des Grafikdesigners ANDREW SALTMARSH. Mit der Veröffentlichung der EPs wurde eine Live-Band gegründet, die einen aktiveren Tourplan ankurbelte, Shows mit den Australiern UNITOPIA, SLEEPMAKESWAVES & TWELVE FOOT NINJA spielte, bevor sie schließlich mit Acts wie DEVIN TOWNSEND, THE PROTOMEN, THE BEARDS & CALIGULA’S HORSE national und international auf Tour gingen.