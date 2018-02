VERÖFFENTLICHUNG » 09.02.2018

„40 Trips Around The Sun“ ist doch mal ein origineller Titel für ein Best-of-Album zum 40. Bandjubiläum. Das Debütalbum der Band aus Los Angeles erschien im Jahr 1978 und seitdem gibt es regelmäßige Studioalben. „Toto XIV“ erschien vor drei Jahren und bescherte der Band mit Platz 4 in den deutschen Charts die bisherige Best-Platzierung hierzulande.

In ihrer fast Karriere haben Toto vielen großen Werken der Popmusik ihren Stempel aufgedrückt. Das gilt auch für das meistverkaufte Album der Geschichte, Michael Jacksons Thriller, an dessen Entstehung gleich vier Bandmitglieder beteiligt waren. Für viele Künstler gelten die Songs von Toto in Sachen Sound und Produktion als absoluter Maßstab, und bis heute setzt die Band als Synonym für musikalische Authentizität in diesen Belangen neue Standards.

Dass Hits wie „Hold The Line“, „Rosanna“ und „Africa“ zum Repertoire jeder guten Coverband gehören, muss man gar nicht erwähnen. Natürlich finden sich diese auch auf dem neuen „Greatest Hits“-Release.

Spannend sind sicherlich die drei neuen Titel: “Spanish Sea”, “Alone” und “Struck By Lightning”. Letzteres ein ordentlicher Rocksong, die ersten beiden sehr atmosphärisch. „Der Song [Spanish Sea] stammt ursprünglich aus den Sessions zu Isolation“, kommentiert Steve Lukather diese Wiederentdeckung. „ Er hat es damals nicht auf die LP geschafft, also haben wir ihn umgeschrieben und ihm einen neuen Refrain verpasst. Dank moderner Studiotechnik konnten wir nicht nur mit einer jüngeren Ausgabe von uns selbst musizieren, sondern auch mit Jeff und Mike Porcaro. Hier trifft alt auf neu, aber da unser Kumpel, die Studiolegende Al Schmitt, die Tracks mitgeschnitten hat und Bob Clearmountain am Mischpult saß, klingt es so, als sei der Song vor zwei Wochen und nicht vor über 30 Jahren entstanden.“

Am 11. Februar startet in Helsinki die erste Etappe der „40 Trips Around The Sun-Welttournee“, mit der TOTO ihr 40-jähriges Bandjubiläum gebührend feiern und auf der sie das Album vorstellen werden. Für Europa wurden bislang 36 Shows angekündigt. Die Tour ist die größte, die die Band seit Jahren absolviert hat und für sieben Konzerte wird die Band auch in Deutschland halt machen.

TOURDATEN DEUTSCHLAND:

19.02.2018 Hamburg, Mehr! Theater

21.02.2018 Düsseldorf, Mitsubishi-Electric Hall

22.02.2018 München, Olympiahalle

24.02.2018 Berlin, C-Halle

25.02.2018 Leipzig, Haus Auensee

13.03.2018 Stuttgart, Porsche Arena

20.03.2018 Offenbach, Stadthalle

