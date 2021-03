Valse Noot: extremer Noise-/Free-Rock – nichts für schwache Nerven

Dass Frankreich und das französische Label Atypeek Music Rückzugsgebiete für Nischenmusik sind, habe ich mittlerweile schon des Öfteren erwähnt und auch hier erweisen sich diese beiden wieder als Garant für ausgefallenen Output.

Valse Noot werfen ihre ganze Wut in die Waagschale ihres künstlerischen Schaffens. Den Hörer erwartet eine turbulente Mischung aus Hardcore und Noiserock, die ich so nur von Nomeansno kannte. Wahnsinn, Wut, Aggressivität beherrschen die Songs und lassen den Hörer zunehmend verstört zurück. Was hier an musikalischer Intensität geboten wird ist nichts für schwache Nerven, aber für jeden, der einen Blick an und über den Tellerrand werfen will, absolut empfehlenswert.

Valse Noot reißen dem Hörer nicht nur das Gesicht ab, sondern greifen auch das Hirn an, denn der gestörte Rock dieser Band, irgendwo zwischen Fugazis Zappa und Lizards Jesus, klingt, als wäre der Joker in “Free Rock Noise” geraten.