Volvopenta: Post-Rock aus dem Pott – angenehme Überraschung mit Stimme

»This is not Detroit« war der Titel eines Kunstprojektes im Ruhrgebiet, und kam vor allem deshalb so gut an, weil die Ähnlichkeiten so unübersehbar sind. Die Musik der Ruhrgebietsband aus Essen und Mülheim an der Ruhr ist seit 2007 sowohl Kommentar als auch Widerstand gegen die sie umgebende Tristesse. Volvopenta lebt vom Kontrast und der Reibung, die aus dem Zusammenspiel der beiden Gitarristen Marcus Kreyhan und Stefan Claudius entsteht.

Eine Ausnahmestellung hat das Album schon bei ersten Durchlauf erfahren dürfen, denn unter der Vielzahl der erscheinenden Post-Rock-Alben hebt sich dieses durch den Gesang ab, der sich wohltuend in die musikalischen Linien einfügt. Auch wenn die Sounds genretypisch melancholisch und niederschmetternd wirken, hinterlassen sie beim Hörer doch meist eine wohlige Wärme und Geborgenheit. Dieses Album wird nicht nur zu grauen Tagen und im Herbst im Player landen, sondern wird einen Platz in Playernähe finden, um immer wieder seine Runden drehen zu dürfen.

Zur Einheit wird das harmonische Gegen- und Miteinander durch André Davids unaufdringlich-raffinierte Arbeit am Bass und das stoische Schlagzeug von Kai Spriestersbach. Das neue Album »Simulacrum« führt mit fast ohrwurm-tauglichen Stücken wie »One To Five« oder »Kolonie 56« einerseits musikalische Entwicklungen fort, die auf dem Debut »Yoshiwara« bereits in Stücken wie »Wolfskull« oder »Short Sleep« angedeutet wurden, wagt sich aber auch in abstraktere Gefilde vor, wie »Flint« oder »Barfly« deutlich zeigen.

Das speziell hergestellte Prägedruck-Cover wurde von der Band handbemalt und schliesslich verklebt. Ausserdem gibt es eine 100er Auflage mit Inside-Out Cover. Das Vinyl ist passend zum Cover in braun marmoriert hergestellt worden.