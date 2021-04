While She Sleeps: Ein kleiner Lichtblick im Metalcore-Sumpf

Spinefarm Records sind bekannt für ihre Metalcore-Outputs und auch mit dem neuen While She Sleeps Album erweitern sie ihren MC-Kosmos. While She Sleeps bringen mit diesem, ihrem fünften Album etwas Licht in den dichten Metalcore-Sumpf, der zwischenzeitlich in einem Übermaß produziert und auch überproduziert ist. Vieles hört sich gleich an, ist nach einem bestimmten (aus Erfahrung erfolgreichen) Muster gestrickt und kaum noch unterscheidbar, v.a. bei den US-amerkanischen Bands und Produktionen.

Die Jungs aus Sheffield bringen wesentlich mehr Dynamik und Aggresivität in ihre Stücke ein als ein Großteil der restlichen Genrespezialisten. Auch wenn in Ansätzen hier auch in Richtung Airplay geschielt wird, so sind die Songs wesentlich authentischer als vieles am Markt erhältliche und es wird nicht widergekäut.

„Nach 14 Jahren als Band und in dem sich ständig ändernden Klima der Musikindustrie schlagen wir als While She Sleeps ein neues Kapitel unseres Lebens auf. Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Modell für Künstler und Kreative zu schaffen, um aus der traditionellen Industrieform auszubrechen, indem wir eine echte Interdependenz zwischen Band und Fans aufbauen und entwickeln. Da die Zukunft der Live-Auftritte ungewiss ist, wird die Sleeps Society WSS eine sichere Existenz ermöglichen und uns die Möglichkeit geben, mit unserer Fangemeinde in Verbindung zu bleiben und neue Wege zu entwickeln, um unsere Unterstützer zu versorgen und die Lücke zu füllen, die ohne Live-Musik übrig bleibt. In diesen unsicheren Zeiten ist dies der Unterschied zwischen Leben und Tod für die Zukunft von WSS. Wir sind nicht bereit, eine andere Band zu sein, die gezwungen ist aufzugeben, nur weil das System nicht dafür ausgelegt ist, den Künstler zu unterstützen. Die Idee hinter der Gesellschaft entstand nach über einem Jahrzehnt Erfahrung mit dieser Achterbahnfahrt in der Musikindustrie. Nachdem wir Berge von Not und Finanzschulden überwunden haben, ist es wichtig, das, was wir auf diesem Weg gelernt haben, mit denen zu teilen, die einen ähnlichen Weg wie wir eingeschlagen haben. Dieses Modell wird neuen Künstlern und Bands, die uns ähnlich sind, eine neue Route bieten und unser Wissen und unsere Anleitung nutzen, um eine realistische Karriere in der Kreativbranche zu erreichen. Die Gesellschaft wird einen Mitgliedsbeitrag verlangen, der sich in verschiedenen Unterstützungsstufen befindet. Diese Beiträge finanzieren direkt die Schaffung und das Überleben von WSS. Die Kosten werden den Fans mit einer Vielzahl informativer, aufregender und ansprechender Videos sowie Sonderveranstaltungen und vielen exklusiven Veranstaltungen für Mitglieder erstattet. Wir werden komplette Album-Gitarren- und Drum-Play-throughs teilen, eine Tutorial-Serie für Songwriting, Studioproduktion, Gesangstechniken, Kunst & Branding, Selbstverwaltung, Videografie und vieles mehr. Es wird einen detaillierten Einblick in die Erstellung des bevorstehenden Albums und der Live-Streaming-Studio-Sessions geben, in denen Mitglieder beim Schreiben von Songs helfen können, Entscheidungen zu treffen. Mitglieder erhalten frühzeitig Zugang zu Tourtickets, exklusiven Waren, Lagertreffen, Veranstaltungen und geheimen Shows nur für Mitglieder. Und das kratzt nur an der Oberfläche dessen, was wir Mitgliedern über die Gesellschaft anbieten werden. Unser Ziel ist es, für die Preise, die wir von unseren Unterstützern verlangen, ein “zu gut um wahr zu sein” -Lohnniveau zu erzielen, indem wir unsere individuellen Fähigkeiten nutzen, um unterhaltsame und informative Videos, Tutorials, Ideen und mehr für unsere Mitglieder zu entwickeln und zu erstellen. Hier teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrung in der Hoffnung, dass andere Künstler dieses Modell für sich nutzen können. Mit der monatlichen Unterstützung unserer Fans wird die Band in der Lage sein, sich von der traditionellen Methode der Musikindustrie zu befreien, bei der Künstler im Wesentlichen große Geldsummen leihen und die Rechte an ihren Songs aufgeben, nur um das Geld auszugeben Jahre, die in Schulden folgen, die oft unüberwindbar und lähmend werden. Die Sleeps Society sichert WSS eine solide Zukunft und schafft ein neues Überlebensmodell für Künstler und Bands. Wir werden ein Höchstmaß an Fanbeteiligung bieten und eine symbiotische Beziehung pflegen, da die Sleeps Society ein wesentlicher Bestandteil der Existenz von Sleeps wird.”