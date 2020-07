„First Rose Of Spring“ ist Willie Nelsons erste Veröffentlichung nach seinem diesjährigen Grammy-Erfolg. Bei der Veranstaltung erhielt er zum 10. Mal (nicht eingerechnet: seine “Grammy Legend” und “Lifetime Achievement” Awards) eine Auszeichnung und sicherte sich für “Ride Me Back Home”, den Titeltrack seiner letztjährigen Legacy-LP, die Trophäe in der Sparte “Best Country Solo Performance”. Somit war der Künstler bei zwei Verleihungen in Folge erfolgreich, denn auch im vergangenen Jahr nahm er für „My Way“, seine musikalische Hommage an Frank Sinatra, einen Grammy (“Best Traditional Pop Vocal Album”) mit nach Hause.

Auf dem neuen Album „First Rose Of Spring“ präsentiert Willie Nelson elf neue Studiosongs. Zwei davon – „Blue Star” und “Love Just Laughed” – entstanden erneut in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund und Produzenten Buddy Cannon. Das Artwork des Covers stammt von Micah Nelson, dem Sohn des Country-Stars.

Neben Eigenkompositionen interpretiert Willie Nelson auf „First Rose Of Spring“ auch Titel von Toby Keith (“Don’t Let The Old Man In”), Billy Joe Shaver (“We Are The Cowboys”) oder Pete Graves (“Just Bummin’ Around”). Einer der stärksten Songs auf „First Rose Of Spring“ ist Willie Nelsons gefühlvolle Interpretation von “Our Song”, einer neuen Komposition von Chris Stapleton, der zu den erfolgreichsten Hitschreibern der modernen Country-Musikszene zählt.

Willie lädt den Hörer dazu ein, das Leben und die Liebe aus der Perspektive des Künstlers zu erleben. Die Texte bieten tiefsinnige Einblicke, Erfahrungen und eine außergewöhnlich intime Atmosphäre. Dazu haben auch seine Co-Writer beigetragen, aufstrebende Talente der Songwriter-Szene wie Randy Houser, Allen Shamblin & Mark Beeson (“First Rose Of Spring”) und Marla Cannon-Goodman, Casey Beathard & Don Sampson (“Stealing Home”).

Den Schlusspunkt auf „First Rose Of Spring“ setzt Willie Nelson mit seiner Version von Charles Aznavours “Hier Encore”. Das Chanson aus dem Jahr 1964 avancierte fünf Jahre nach seinem Erscheinen unter dem Titel “Yesterday When I Was Young” (Lyrics: Herbert Kretzmer) zum Klassiker. So landete Roy Clark mit seiner Version des Songs seinen größten Hit und über die Jahre wurde “Yesterday When I Was Young” zu einem beliebten Standard im Programm unterschiedlicher Stars wie zum Beispiel Bing Crosby, Shirley Bassey, Dusty Springfield, Mel Tormé, Jack Jones, Lena Horne, Andy Williams, Glen Campbell, Julio Iglesias, Johnny Mathis oder Elton John. “Yesterday When I Was Young” ist eine bittersüße Ballade über die Sterblichkeit und die vergängliche Schönheit des Lebens – universelle Gedanken und Gefühle, die Willie Nelson auf „First Rose Of Spring“ in seiner Musik zum Ausdruck bringt.

Mit seinem 70. Studioalbum beweist der 87-Jährige, dass man auch in hohem Alter noch Qualität abliefern kann und gibt Hoffnung, dass auch die anderen Altstars wie die Stones noch lange aktiv bleiben können. “Just Bummin’ Around” erinnert stark an “Rockin’ Around The Christmas Tree” und passt durch die Ähnlichkeit nur bedingt in das betitelte Frühlingsalbum.