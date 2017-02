Was wurde schon spekuliert über diese seltsame Männer-WG in der Sesamstraße. Egal, wie man ihre Beziehung nun deuten mag, Ernie und Bert gehören zu den Lieblingen in der weltweit bekannten Kindersendung. Und die beiden Singen für ihr Leben gern. Dazu konnten sie inzwischen eine große Anzahl bekannter deutschsprachiger Künstler zu sich einladen. Die besten Kollaborationen aus den Jahren 2011 bis 2014 erscheinen nun als CD/DVD-Zusammenstellung, die nicht nur dem Nachwuchs gefallen dürfte.

Immerhin haben sich wahrhaftige Stars wie Herbert Grönemeyer, Tim Bendzko, Reinhard Mey, Jan Delay und Dick Brave (Sascha) in einer der bekanntesten Straßen Deutschlands eingefunden. Sie singen im neuen Setting jeweils einen großen Hit gemeinsam mit den beiden Puppenstars. Und dabei bleibt der Text in der Regel nicht im Original, sondern wird an einen kindgerechten Lebenshintergrund – bevorzugt mit pädagogischer Moral – angepasst.

Grönemeyer singt mit dem beiden ein sehr inklusives Lied zum Thema Diversität. Sein Hit „Männer“ heißt jetzt „Manche“ und gipfelt in die Textzeile „Jeder kann, was er kann“. Reinhard Mey hingegen bleibt bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Fliegen. Diesmal allerdings im Spielzeugflieger. Juli sind mit kompletter Band da und singen einen Weckruf nach dem Motto: Rausgehen statt am Computer Sitzen.

Die Tracklist auf CD und DVD ist gleich. Die Lieder funktionieren für Wiederholungstäter auch ohne Bild, doch mit Video ist es definitiv schöner. Man kann Jan Delay beim Hausbau zuschauen oder sich mit Ernie und Lena auf die Suche nach Bert machen. „Bert, oh Bert“ – was für ein Ohrwurm. Selbst David Garrett lässt die Geige sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn er hat sich erkältet.

Auch die Komik kommt nicht zu kurz. Bert hat sich in den Finger geschnitten und Tim Bendzko muss „Bert retten“. Und Soulmeister Xavier Naidoo hilft beim Kirschen pflücken und Kuchen backen zum (ihr ahnt es schon) Gemeinschaftslied „Was wir alleine nicht schaffen“. So schlägt sich der Bogen bis hin zu Helene Fischer, die es winterlich schneien lässt.

Ja, man kann sich das auch als Erwachsener antun. Und die Kinder sind ohnehin begeistert. Nach guter Tradition haben alle Künstler ihre Gage an soziale Einrichtungen für Kinder gespendet. Passt für kleine Menschen und für Junggebliebene.

