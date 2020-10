Es gibt Musiker, die stehen auf der Bühne und spielen wort- und kommentarlos in Set runter und dann gibt es diese Rattenfänger, die mit ihrer sympathischen, humorvollen und interagierenden Art das Publikum vom ersten Moment ihres Auftritts auf die Bühne in ihren Bann ziehen. Hierzu zählt der sympathische Kanadier Devin Townsend.

Im Zuge seiner Empath-Tour 2019 in London entstanden die Aufnahmen für die aktuell erschienene DVD “Order Of Magnitude – Empath Live Volume 1”. Im Gegensatz zu seinen letzten Liveprojekten stand hier eine 10-köpfige absolute Progressive-AllStar-Band auf der Bühne: Devin Townsend, Morgan Ågren (Kaipa), Nathan Navarro, Mike Keneally (Frank Zappa, Steve Vai, Miles Davis), Che Aimee Dorval, Diego Tejeida (Haken), Markus Reuter (Tuner, Stick Men, The Crimson ProjeKct) plus 3 Background-Sängerinnen (Samantha Preis, Anne Preis, Arabella Packford).

Neben viel Interaktion und Humor mit dem Publikum und auf der Bühne, gibt es auch wieder viel für’s Auge: jede Menge Hawaii-Hemden, Plastikpalmen, Big-Band-Look, Devin im schwarzen Tütü und wieder jede Menge Grimassen.

Fünf der 16 an diesem Abend im Londoner Roundhouse dargebotenen Songs stammten vom letzten Studioalbum “Empath” (Evermore, Sprite, Why?, Castaway/Genesis, Spirits Will Collide). Die restlichen Songs fielen auf das umfangreiche, bisherige Schaffen von Devin Townsend. Natürlich durften die Mega-Songs “Lucky Animals” und als krönender Abschluss “Kingdom” im Set nicht fehlen.

Wer aufgrund mangelnder Konzertauslastung sein Wohnzimmer zerlegen will, der holt sich das Package mit DVD/BluRay und geht mit!