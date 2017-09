Helene Fischer - Das Konzert aus dem Kesselhaus

VERÖFFENTLICHUNG » 08.09.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Helene Fischer

LABEL » Universal Music

08.09.20177 / 9

Nach den bombastischen Arena- und Open Air-Liveshows mit Tänzern, Akrobaten und ständigen Kostümwechseln, gibt es hier den Mitschnitts eines bodenständigen Hallenkonzertes ohne viel Brimborium. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die großen Eindruck hinterlassen. So geschehen am 24. Mai 2017, als Helene Fischer – kurz nach der Veröffentlichung des aktuellen Nr.1-Albums – im Rahmen eines bis dato in dieser Form einzigartigen Club-Konzerts erstmalig alle 24 Songs ihres neuen Albums im Münchner Kesselhaus präsentierte.

Die Fans (und jetzt die Zuschauer am Bildschirm) durften und dürfen sich freuen, die pure Helene zu erleben. In einem einzigen Outfit liefert sie die schweißtreibende Show ab und kommt den Fans so nah wie lange nicht mehr. Beispielsweise begibt sie sich umgehende in die Menge, als eine Zuschauerin lautstark um ein Selfie bittet. es bleibt diesmal auch ganz bei den eigenen Stücken. Keine Musical-Elemente und kein Ausflug in die Popcharts.

Das soll aber nicht heißen, dass die Show langweilig wäre. Helene Fischer gibt alles, ist ständig im Mittelpunkt des Geschehens und kann auch ohne Begleittänzer mit einer hervorragenden Band und einer guten Lightshow punkten. Gespielt wurden neben den neuen Songs wie „Herzbeben“, „Nur mit dir“ oder „Achterbahn“ natürlich auch die Hits „Phänomen“ und „Marathon“. Als Zugabe feierten dann Künstlerin und Publikum gemeinsam zu Lieblingssongs wie „Atemlos durch die Nacht“ – der sprichwörtlich zum Motto des Abends wurde.

Ein starkes Clubkonzert, dass es wert ist, auf DVD festgehalten zu werden!

Unsere Helene Fischer Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 25.09.2017 um 14:53 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Helene Fischer

Letzte Aktualisierung am 25.09.2017 um 01:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API