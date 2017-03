VERÖFFENTLICHUNG » 10.03.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Joscha Sauer

LABEL » EMI

10.03.20177 / 9

Die Figuren, die Joscha Sauer in seinen Cartoons verwurstet, sind schon skurril: Da tummeln sich Lemminge auf der Suche nach neuen Formen des Suizids, der Tod himself in Form eines Sensenmanns, der Wandbewohner Herr Riebmann, ein durchgeknallter Yeti, zeitreisende Professoren und viele weitere Gestalten solch liebenswerter Art.

Die Cartoons erschienen zunächst kostenfrei auf der Homepage des Künstlers. Mit zunehmendem Erfolg suchte der Frankfurter aber auch nach kommerziellen Vermarktungswegen. Man will schließlich von seiner Kunst leben und nicht wie Spitzwegs armer Poet enden. So gibt es inzwischen sechs Bücher mit den seltsamen Helden, Postkartenkalender, ein Gesellschaftsspiel, regelmäßige Strips in diversen Zeitungen und Zeitschriften. Meist waren es intelligente Einzelbilder, die Sauer da schuf, aber der Trend geht inzwischen mehr und mehr zu übergreifenden Cartoons, die auch mal längere Geschichten erzählen.

Ende 2015 startete er ein Crowdfunding auf Kickstarter, um eine Trickfilm-Serie produzieren zu können. Die nötigen Finanzmittel kamen dank stetig wachsender Fangemeinde schnell zusammen und die Premiere über YouTube konnte bald stattfinden. Die jetzt vorliegendeDVD „NICHTLUSTIG“ bietet über eine Stunde Trickfilm, darunter die bisher unveröffentlichten neuen Folgen „Zeitreisende Enten“ und „Octozilla“ sowie viele NICHTLUSTIG-Cartoon-Clips.

Die intensive Produktions- und Vorbereitungsphase hat sich gelohnt und wir dürfen uns an 68 genialen Trickfilm-Minuten erfreuen. Obwohl die Gags jugendfrei bleiben, ist Sauers Trickfilmserie kein Kinderformat. „Wir machen in erster Linie eine Comedy-Sendung, die ähnlich wie die Simpsons Erwachsene und junge Zuschauer gleichermaßen unterhält“, kommentiert Sauer sein Konzept. Aufgrund der ungewöhnlichen Themen sollten Eltern also zunächst allein einen Blick in die Cartoons werfen, bevor sie sich mit ihren Kleinen dran setzen. Erwachsene werden auf jeden Fall uneingeschränkt ihren Spaß haben – versprochen!

Unsere Joscha Sauer Empfehlung

Nichtlustig - Die DVD (EMI) (10.03.2017)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 65 min

Joscha Sauer

Deutsch

Weitere Empfehlungen zu Joscha Sauer

