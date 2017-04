VERÖFFENTLICHUNG » 31.03.2017

BEWERTUNG » 6 / 9

ARTIST » Reinhard Horn

LABEL » Universal Music

31.03.20176 / 9

Buch und CD mit Bewegungsspielen für Babys, geschrieben von Kinderliedermacher Reinhard Horn, gibt es bereits seit einigen Jahren und freuen sich in Kreisen frischgebackener Eltern großer Beliebtheit. Mit der brandneuen, 40minütigen DVD kommt nun auch der visuelle Aspekt hinzu. Das ist schön und lässt selbst Väter, deren Kinder bereits aufs Teenager-Alter zugehen, entzückt aufseufzen. Zum Glück ist meine Frau schon seit Jahren als Erzieherin in einer Kleinkindgruppe untergebracht, sodass der Wunsch nach neuem Nachwuchs nicht final geweckt wird. Trotzdem darf man die lieben Kleinen schon süß finden. Und die lieben Eltern tun alles, um ihre Nachkommen von Beginn an mit Musik zur Bewegung zu animieren. Ein guter Ansatz – und (wissenschaftlich belegt) hochwirksam.

„Ich bin wer. Ich kann was. Ich gestalte meine Welt von Anfang an mit.“ Dieses Lebensgefühl wollen Eltern ihren Kleinen von Anfang an mit auf den Weg geben. Aus der Gehirn- und Säuglingsforschung ist die hohe Bedeutung von Singen und Bewegen für die Entwicklung der Kinder längst belegt. Doch diese Identitätsentwicklung geschieht nicht von alleine. Dazu braucht es wachsame und sensible Erwachsene, die Kleinkindern das Gefühl eines „sicheren Hafens“ vermitteln und ihnen aktiv dabei helfen, sich selbst und ihre Lebenswelt angenehm zu entdecken. Genau an diesem Punkt setzt die neue DVD von Reinhard Horn an. Der bekannte und vielprämierte Musiker und Kinderliedermacher hat sich dem außerordentlich bedeutsamen Entwicklungsprozess zugewandt und zwanzig Lieder für Kinder in den ersten zwei Lebensjahren zusammengestellt.

Es sind beliebte Babylieder wie „Das ist der Daumen“ und von Reinhard Horn einfühlsam neu vertonte Kinderverse wie „Kommt ein Mann die Treppe“ rauf, die den kommunikativen Dialog zwischen Kleinkind und Erwachsenem aufbauen und vertiefen. Wir kennen sie fast alle: „Kommt ein Mann die Treppe rauf (Nasemann)“, „Backe, backe Kuchen“, „Zeigt her eure Füße“, „Zehn kleine Krabbelmäuse“, „Bi-Ba-Butzemann“ – und wir waren uns nie zu schade, diese einer genervten Öffentlichkeit im Notfall jenseits aller Peinlichkeiten im Endlos-Format zu präsentieren.

Die Videos der DVD zeigen, wie die Bewegungsideen der zwanzig Lieder von Eltern mit ihren Babys in der Gruppe durchgeführt werden. Dabei verbinden sich die rhythmischen Verse mit der Stimme des vertrauten Erwachsenen, dem Körperkontakt, der ganz persönlichen Zugewandtheit und der achtsamen Bewegung. Zudem gibt es praktische Tipps, um Kontakt- und Beziehungsmöglichkeiten zu entwickeln. Reinhard Horn ist es mit dieser DVD in Zusammenarbeit mit der Entspannungspädagogin Cornelia Lohmann gelungen, einen wundervollen Lieder- und Bewegungsschatz zu kreieren. Es gibt durchaus unsinnigere Anschaffungen für Kinder im Säuglingsalter.

Unsere Reinhard Horn Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 8.04.2017 um 18:47 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Reinhard Horn

Letzte Aktualisierung am 8.04.2017 um 18:47 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API