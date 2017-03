VERÖFFENTLICHUNG » 03.03.2017

New Model Army

Fast 40 Jahre lang sind New Model Army um ihren unzerstörbaren Frontmann Justin Sullivan schon eine Bank, wenn es um starke Independent Music geht. In seinen Texten sagt der Songwriter gerade heraus seine Meinung, die der herrschenden politischen und wirtschaftlichen Klasse in den wenigsten Fällen gefallen hat und gefallen wird. Und musikalisch gibt es seit je her eine Melange aus kraftvoller Rockmusik, einer Prise Punk und New Wave und (gerade in den letzten Jahren) einer gehörigen Portion Folk.

„Between Dog And Wolf“ ist schon nicht mehr das aktuelle Album – im vergangenen Jahr erschien bereits der Nachfolger „Winter“. Die vorliegende Filmdokumentation ist somit auch schon etwas älter, aber immer noch aktuell, was den Inhalt angeht. Nach den erfolgreichen, europaweiten Filmpremieren in 2014 und 2015 und der im Anschluss limitierten DVD-Veröffentlichung in UK wird „The New Model Army Story: Between Dog And Wolf“ nun auch außerhalb Englands veröffentlicht.

Der Film ist eine Zeitreise durch fast vier Jahrzehnte New Model Army, allerdings mit Schwerpunkten auf den 80er Jahren und dem aktuellen Jahrzehnt. Er startet mit alten Aufnahmen aus dem renommierten Marquee Club und nimmt uns mit nach Bradford – in ein wütendes Land, das eine wütende Jugend hervor bringt. Dort geht Justin auf Spurensuche und rekapituliert die Geschichte der Band. Die Dokumentation beschreibt auch die loyalen Fans, die der Band in großer Schar die Treue halten – ihr mitunter um die ganze Welt folgen –, auch wenn diese niemals ein wirkliches Hitalbum produziert hat.

Witzig, wie Army es mit „No Rest For The Wicked“ gar einmal zu „Top Of The Pop“ schafften, danach aber nie mehr wieder eingeladen wurden. Das Verhältnis zu den Medien war in all den Jahren ebenso diffizil wie das zu Plattenfirmen. NMA sind kompromisslos in ihren Texten und Aussagen – und Sullivan singt seine Gefühle frei heraus. Das gefällt nicht jedem.

Auch das besondere Verhältnis zu Deutschland wird thematisiert. Dazu gibt Campino ein aussagekräftiges Interview. Als Person abseits des musikalischien Geschehens wird der Einfluss der Künstlerin Joolz beleuchtet – gerne als „böse Fee“ der Band bezeichnet. Und zwei wichtige Veränderungen werden analysiert: Das Ausscheiden des Bassisten Stuart Morrow 1985 und die Trennung von Schlagzeuger Robert Heaton 1998, der schließlich an einem Hirntumor starb.

Die Dokumentation gibt einen umfassenden Überblick bis zum magischen Album „Thunder And Consolation“. Die Zeit nach Ende des Major Deals in den 90er Jahren wird mangels Filmmaterial nur sehr vage behandelt. Dafür aber die aktuelle Situation nach dem Studiobrand vor einigen Jahren, der NMA half, in gewissem Sinne die Vergangenheit zu begraben und neu anzufangen –mit sehr energischen aktuellen Alben.

Die Schluss-Sequenz könnte Justin zeigen, wie er Richtung Sonnenuntergang verschwindet. Und symptomatisch für seine Symbolhaftigkeit kommt er wieder zurück: Nein, so soll der Film nicht enden. 90 sehr informative Minuten, die nicht nur Fans gefallen dürften.

Im Bereich „Extras“ gibt es einiges an Material, das nicht verwendet wurde. Unter anderem eine Reihe von Tracks, die auf dem ursprünglich veröffentlichten Marquee Konzert fehlte. Fesselnd!

