DATUM » 10.12.2017 - 17.12.2017

QUELLE » intern

ARTIST » Various Artists

LABEL » Sony Music

Pünktlich zum nahenden Weihnachtsfest gibt es etwas zu gewinnen! Mit freundlicher Unterstützung von SONY Music können wir euch drei CD Pakete und ein Vinyl Paket anbieten. Was ist drin? Das seht ihr hier:

CD Paket 1

Joe Cocker – „Fire It Up Live“ – DVD

Die Fantastischen Vier – Live in Stuttgart – CD

Jupiter Jones – Glory. Glory. Hallelujah – CD/DVD

Kallejon (Callejon) – Man spricht Deutsch – CD

CD Paket 2

Jeff Lynne’s ELO – Wembley or Bust – CD/DVD

OK Kid – Grundlos – EP

Revolverheld – MTV unplugged – Promo

Mallory Knox – Wired – CD

CD Paket 3

Foster The People – Sacred Hearts Club – CD

Paloma Faith – The Architect – CD

Revolverheld – MTV unplugged – Promo

Michael Patrick Kelly – ID Extended Version – CD

Vinyl Paket

OK Kid – Grundlos EP

Joe Cocker – Fire It Up Live

Guano Apes – Offline

Wir verlosen diese vier Pakete, die uns der Promoter zur Verfügung gestellt hat. Wer mitspielen will, schreibt eine Email an musicheadquarter@gmx.de. In den Betreff gehört das Paket, das ihr gewinnen wollt, also „CD Paket 1“, „CD Paket 2“, „CD Paket 3“ oder „Vinyl Paket“. In den Text der Mail gehört eure Adresse.

Teilnahmeschluss ist der 17.12.2017 um 12 Uhr mittags.

Jede Email nach diesen Bedingungen, die uns rechtzeitig erreicht, nimmt an der Verlosung teil. Mit etwas Glück gehört ihr zu den glücklichen Gewinnern und werdet per Email benachrichtigt. Im Anschluss erfolgt der Versand.

Zur Klarstellung: Es wird nur vier Gewinner geben, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.