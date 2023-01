Gewinnspiel: Fünf Freunde und das Geheimnis der Kelly Brüder (Hörspiel)

In ihrem neuen Fall wird es gefährlich für die Fünf Freunde: Sie treffen auf die beiden Brüder Tom und Philip, die sich auf der Flucht in einem alten Eisenbahnwaggon verstecken. Ihre Eltern haben eine ungeheuerliche Verschwörung aufgedeckt und sitzen unschuldig im Gefängnis.

Die Fünf Freunde wollen den beiden Brüdern und ihren Eltern helfen und stürzen sich umgehend in die Ermittlungen. Sie ahnen nicht, was sie damit auslösen und befinden sich schon bald selbst in höchster Gefahr.

Spannungsgeladen, kurzweilig und voller unvorhergesehener Wendungen: Der 152. Fall für die Fünf Freunde bietet beste Hörspielunterhaltung für neue und alte Fans der beliebten Serie.

Neben den Fünf-Freunde-Sprecher:innen sorgt in dieser Folge u.a. Petra Kleinert („Soko Leipzig“ und „Mord mit Aussicht“) für Ohrenkitzel.

Die Folge „Fünf Freunde und das Geheimnis der Kelly Brüder“ ist seit dem 20. Januar im Handel, als Download und bei allen gängigen Streaming-Anbietern erhältlich.

Uns wurden drei Exemplare der CD für eine Verlosung zur Verfügung gestellt!

Was ihr dafür tun müsst? Schreibt eine Mail an mhq.gewinnspiel@gmx.de

Betreff: FÜNF FREUNDE Gewinnspiel / im Text der Mail sollte eure Adresse stehen.

Mit etwas Glück könnt ihr eine der CDs gewinnen. Die Auslosung erfolgt am 6. Februar 2023.

Datenschutz: Wir sammeln die Mails ausschließlich bis zum Ende des Gewinnspiels und nutzen die Daten nur, um die Gewinner*innen zu kontaktieren.

Einsendeschluss ist der 5.2.2023! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner*innen werden nach der Auslosung per E-Mail benachrichtigt!

Wir wünschen euch viel Glück!