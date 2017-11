Foo Fighters Tour Deutschland 2018 Hamburg – Tickets

DATUM » 10.06.2018

02Tickets – Foo Fighters Hamburg 2018

Im September erschien mit „Concrete and Gold“ das neunte Studioalbum der Foo Fighters – und das rockt mindestens genauso wie die vorherigen acht Langspieler. Dass das live auch so ist, davon können sich die Fans der wohl sympathischsten Rockband der Welt im Sommer 2018 in Hamburg überzeugen, denn am 10.06.18 sind Dave Grohl und Kollegen auf der Trabrennbahn Bahrenfeld zu sehen!

Foo Fighters Tour Hamburg 2018

10.06.2018 – Hamburg Trabrennbahn Bahrenfeld

Empfehlungen zu Foo Fighters

