Guns N‘ Roses Deutschland Tourdaten 2018

Guns N` Roses sind eine der populärsten Rockformationen aller Zeiten. Dieser Ruf will verteidigt werden! Deswegen stürmt die rekordbrechende Supergruppe nach den restlos ausverkauften Megakonzerten im letzten Sommer mit ihrer „Not In This Lifetime“-Tour 2018 erneut die deutschen Open-Air-Bühnen. Im Juni und Juli präsentieren Axl Rose, Slash, Duff McKagan & Co. ihre gefeierte Mammutshow mit allen Hits und Hymnen in Berlin, Gelsenkirchen, Mannheim und Leipzig.

Not In This Lifetime – Deutschland Tour 2018

03.06.2018 – Berlin

12.06.2018 – Gelsenkirchen

24.06.2018 – Mannheim

07.07.2018 – Leipzig

