HIM – Tickets 2017 – Deutschland Tour

HIM Deutschland Tour 2017

HIM, mit fast zehn Millionen verkauften Tonträgern Finnlands erfolgreichste Rockband aller Zeiten, meldeten sich 2013 mit dem achten Studioalbum „Tears On Tape“ zurück, eroberten einmal mehr die internationalen Charts und begaben sich auf eine fast eineinhalbjährige Welttournee. Zuletzt veröffentlichte die Band um den begnadeten Sänger und Frontmann Ville Valo im November 2014 das aufwändige Vinyl-Box-Set „Lashes To Ashes, Lust To Dust: A Vinyl Retrospectice“. Online-Medien vermeldeten, dass die Band an einem neuen Album arbeitet; ob jenes noch als finales Abschiedsgeschenk an die Fans erscheinen wird, ist derzeit aber noch unsicher. Als gesichert gilt hingegen, dass sich HIM nach der kommenden Tournee auflösen werden, um „ein Buch zu beenden, deren Kapitel alle geschrieben sind“, wie die Band verlauten ließ. So sind also die angekündigten Livedaten in Deutschland die voraussichtlich letzten Konzerte von HIM auf deutschem Boden. Zwischen dem 29. November und dem 8. Dezember gastieren sie in Hamburg, Berlin, Leipzig, München und Köln.

HIM Deutschland Tourdaten 2017

29.11.2017 – Hamburg, Docks

01.12.2017 – Berlin, Columbiahalle

04.12.2017 – Leipzig, Haus Auensee

05.12.2017 – München, Tonhalle

08.12.2017 – Köln, Palladium

