Kings Of Leon Tour 2017 Ticket – München und Berlin

Kings Of Leon Tour 2017 – München und Berlin

Nachschub für die Fans von Kings of Leon! Nach ihren Februar-Shows kommt die gefeierte US-Rockband im Juni erneut nach Deutschland und spielt in München und Berlin! Im Gepäck hat die Followill-Bande u. a. das neue Album „Walls“, das weltweit beste Charts-Positionen erklomm und den Erfolgslauf der Band fortführt. Topseller-Alben wie „Only by the Night“ und „Come Around Sundown“, Grammys für die Hits „Sex on Fire“ und „Use Somebody“ und natürlich höchst intensive Live-Shows – die Band aus Tennessee zählt zweifelsohne zu den ganz Großen der Musikwelt!

Kings Of Leon Deutschland Tour 2017

14.06.2017 – München

25.06.2017 – Berlin

