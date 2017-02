DATUM » 12.05.2017 - 23.05.2017

QUELLE » http://wizpro.com/



Kiss – Deutschland Tour 2017

Im Mai 2017 ist es endlich soweit! KISS bringen ihre explosive Live-Show in die Arenen Deutschlands. Die legendären Rock ’n‘ Roll Giganten des Rock spielen am 12. Mai 2017 in Dortmund in der Westfalenhalle 1, am 13. Mai 2017 in Stuttgart in der Schleyer-Halle, am 18. Mai 2017 in München in der Olympiahalle und am 23. Mai 2017 in Frankfurt in der Festhalle. Der letzte Auftritt der Band in Stuttgart datiert auf das Jahr 2008, die letzten Shows in Frankfurt und Dortmund liegen bereits 18 Jahre zurück. KISS bringen ihre „Greatest Show On Earth“ im Rahmen der Europa Tournee im Mai 2017 auch nach Russland, Finnland, Schweden, Norwegen, Österreich und die Niederlande.

Kiss Tickets und Tourdaten 2017

12.05.2017 – Dortmund

13.05.2017 – Stuttgart

18.05.2017 – München

23.05.2017 – Frankfurt

Empfehlungen zu Kiss

Letzte Aktualisierung am 2.02.2017 um 23:50 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API