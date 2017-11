DATUM » 10.06.2018 - 27.06.2018

QUELLE » https://wizpro.com

ARTIST » Limp Bizkit

10.06.2018 - 27.06.2018https://wizpro.com

Limp Bizkit Deutschland Tour 2018

Nach ihrer erfolgreichen Tournee im Sommer 2015 haben Limp Bizkit ihre erneute Rückkehr nach Deutschland angekündigt. Die Mitbegründer des Nu Metal sind für sieben Shows im Juni 2018 hierzulande bestätigt. Das Quintett um Frontmann Fred Durst wird in folgenden Städten zu sehen sein: in München am 10. Juni 2018 beim Rockavaria Festival, in Berlin am 12. Juni 2018 in der Max-Schmeling-Halle, in Hamburg am 13. Juni 2018 in der Sporthalle, in Dresden am 15. Juni 2018 in der Junge Garde, in Mannheim am 19. Juni 2018 beim Zeltfestival, in Dortmund am 20. Juni 2018 in der Westfalenhalle und in Kassel am 27. Juni 2018 in der Stadthalle.

Limp Bizkit Tickets und Tourdaten 2018

10.06.2018 – München

12.06.2018 – Berlin

13.06.2018 – Hamburg

15.06.2018 – Dresden

19.06.2018 – Mannheim

20.06.2018 – Dortmund

27.06.2018 – Kassel

Limp Bizkit Tour 2018 Tickets – Deutschland

Empfehlungen zu Limp Bizkit

Letzte Aktualisierung am 1.12.2017 um 01:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API