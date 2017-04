DATUM » 12.06.2017

QUELLE » eventim.de

ARTIST » Linkin Park

12.06.2017eventim.de

Linkin Park – One More Light Tour 2017 – Berlin

Linkin Park starten wieder durch! Am 19. Mai veröffentlichen Chester Bennington, Mike Shinoda & Co. endlich ihr heiß erwartetes siebtes Studioalbum „One More Light – Linkin Park“. Dessen Lead-Single „Heavy“ hat erst vor kurzem gezeigt, dass sich die Fans einmal mehr auf ein überragendes neues Werk der Modern-Rock-Heroen freuen dürfen. Doch damit nicht genug: Am 12. Juni 2017 kommen Linkin Park für eine exklusive Headline-Show in die Mercedes-Benz Arena in Berlin!

Linkin Park Tickets & Tourdaten 2017

12.06.2017 – Berlin

Empfehlungen zu Linkin Park

Letzte Aktualisierung am 7.04.2017 um 08:01 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API