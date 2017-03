DATUM » 14.09.2017 - 16.09.2017

QUELLE » eventim.de

ARTIST » Metallica

Metallica – Worldwired Tour 2017 Köln

Eine der erfolg- und einflussreichsten Rockbands aller Zeiten kommt im Herbst 2017 endlich wieder nach Deutschland: Metallica! Mit ihrem Ende letzten Jahres veröffentlichten Album „Hardwired… to Self-Destruct“ haben James Hetfield, Lars Ulrich & Co. erst kürzlich wieder unter Beweis gestellt, dass einfach kein Weg an ihnen vorbeiführt. Am 14. und 16. September geben sich Metallica mit ihren Special Guests Kvelertak bei zwei Shows in der Kölner LANXESS arena die Ehre

Metallica – Tour 2017 – Tickets & Termine

14.09.2017 – Köln

16.09.2017 – Köln

Info auf der Eventim Seite (Jedes Metallica-Ticket beinhaltet eine digitale oder physische Standard-Version des aktuellen Metallica-Albums „Hardwired… To Self-Destruct“*. *Bitte beachten Sie, dass bei der physischen Version zusätzliche Versand- und Bearbeitungsgebühren anfallen.)

