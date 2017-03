The Kelly Family – Tickets – We Got Love – Die Tour 2018

The Kelly Family – Tickets – We Got Love – Tour 2018

Ein Traum für viele wird wahr!!! THE KELLY FAMILY geht wieder gemeinsam auf Tour! Als Angelo Kelly in einer Fernsehsendung im November 2016 verkündete, dass THE KELLY FAMILY zurückkommt und im Mai 2017 ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geben wird, waren die Karten für die Show nach 18 Minuten ausverkauft und auch die Tickets für die zwei Zusatzkonzerte waren innerhalb von Stunden vergriffen. Ein Liebesbeweis, den die Kellys überwältigte und zum Nachdenken brachte. Sie entschlossenen sich, gemeinsam ins Studio zu gehen und ihr neues Album „We Got Love“ (VÖ: 24.03., Airforce1 records) aufzunehmen. Monatelang haben Fans in ganz Europa auf weitere Live Konzerte gehofft und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. THE KELLY FAMILY ist zurück und sie gehen 2018 zum ersten Mal seit 1999 gemeinsam auf eine große Arena Tour!

The Kelly Family 2018 in

Riese, Leipzig, Nürnberg, Magdeburg, Regensburg, Düsseldorf, Trier, Erfurt, Frankfurt,Stuttgart, Mannheim, Schwerin, Köln, Kiel, Hannover, Hamburg, Berlin, Chemnitz, Bremen, Wien, München, Zürich, Dortmund, Oberhausen, Braunschweig

Empfehlungen zu The Kelly Family

