Tickets: Thirty Seconds To Mars Tour 2018 Deutschland

DATUM » 11.03.2018 - 03.05.2018

QUELLE » eventim.de



Thirty Seconds To Mars Tour Deutschland 2018

Darauf hat die Echelon-Gemeinde lange gewartet: Anfang 2018 veröffentlichen die US-Rocker Thirty Seconds To Mars endlich ihr fünftes Studioalbum „A Day in the Life of America“, das zusammen mit dem gleichnamigen Film ein außergewöhnliches audiovisuelles Gesamterlebnis verspricht. Doch das sind nicht die einzigen guten Nachrichten aus dem Hause 30STM: Im Frühjahr 2018 kommen Jared Leto & Co. für vier Shows nach Deutschland!

Thirty Seconds To Mars Tickets und Tourdaten 2018

11.03.2018 – Köln

12.03.2018 – Basel

18.03.2018 – München

17.04.2018 – April

02.05.2018 – Hamburg

03.05.2018 – Berlin

Empfehlungen zu Thirty Seconds To Mars

Letzte Aktualisierung am 13.10.2017 um 18:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API