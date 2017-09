DATUM » 14.05.2018 - 13.06.2018

Roger Waters Tour 2018 Deutschland

Er war das kreative Genie von Pink Floyd: Als Bassist der legendären Rockband war Roger Waters maßgeblich an Meisterwerken wie „Dark Side Of The Moon“, „The Wall“, „Animals“ und „Wish You Were Here“ beteiligt. Auf seiner „Us+Them“-Tournee, auf der er im Mai und Juni 2018 auch fünf Shows in Deutschland spielt, wird er nicht nur die größten Hits aus diesen wegweisenden Werken, sondern natürlich auch Stücke seines aktuellen Solo-Albums „Is This The Life You Really Want?“ präsentieren. Rock-Fans dürfen sich auf eine epochale Show der Superlative freuen, die einmal mehr neue audiovisuelle Maßstäbe setzen wird.

14.05.2018 – Hamburg

16.05.2018 – Wien

02.06.2018 – Berlin

04.06.2018 – Mannheim

11.06.2018 – Köln

13.06.2018 – München

