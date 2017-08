DATUM » 02.03.2018 - 20.03.2018

Tickets – Sunrise Avenue Heartbreak Century Tour 2018

Oh nein – keine Tickets für die vier in Windeseile ausverkauften Club-Gigs von Sunrise Avenue im November 2017 bekommen? Kein Grund Trübsal zu blasen: Schon im März 2018 kehren die finnischen Rocker zurück und spielen dreizehn Arena-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz! Dabei werden sie neben ihren bekannten Hymnen natürlich auch ihr brandneues Studioalbum „Heartbreak Century“ präsentieren, das am 6. Oktober veröffentlicht wird.

Sunrise Avenue – Termine & Tickets 2018

02.03.2018 – Dresden

03.03.2018 – Stuttgart

05.03.2018 – Frankfurt

06.03.2018 – Wien

08.03.2018 – Hannover

10.03.2018 – Dortmund

12.03.2018 – Berlin

13.13.2018 – Nürnberg

14.03.2018 – Zürich

16.03.2018 – München

17.03.2018 – Leipzig

19.03.2018 – Köln

20.03.2018 – Hamburg

