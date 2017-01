DATUM » 12.07.2017

QUELLE » eventim.de



U2 – Tickets 2017 – The Joshua Tree Tour

2017 wird U2s Meisterwerk „The Joshua Tree”, das zeitlose Hits wie „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ oder „With or Without You“ hervorbrachte, 30 Jahre alt. Um ihren Albumklassiker gebührend zu feiern, spielen die irischen Superstars 2017 ausgewählte Stadionkonzerte, bei denen sie das Album in kompletter Länge performen werden. Dabei steht auch eine exklusive Deutschlandshow auf dem Programm: Am 12. Juli gastieren U2 im Berliner Olympiastadion und werden dabei von Noel Gallagher’s High Flying Birds unterstützt!

Support: Noel Gallagher’s High Flying Birds

Empfehlungen zu U2

Letzte Aktualisierung am 20.01.2017 um 08:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API