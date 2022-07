TRAITOR "Exiled to the Surface"

Seit 2004 ist die Band aus Balingen aktiv und hält die Fahne für Thrash Metal aus Deutschland aufrecht. 2009 nannte man sich in TRAITOR um, da die ursprünglichen Versuche Patricide und Premature Burial nicht gefruchtet hatten. Auf das vielbeachtete Debüt “Thrash Command” (2012) und dem mindestens eben so starken Nachfolger “Venomizer” folgte Anfang 2018 der dritte Streich “Knee-Deep In The Dead”. Die Albumtitel sind schon ein Hinweis, das man gerne auch mit einem Augenzwinkern arbeitet und sich wie in letzterem Fall an einem Videospiel orientiert.

Mit “Exiled To The Surface” erscheint nun Album Nummer 4 wiederum mit exorbitant geilem Fantasy-Cover, bei dem man sich direkt eine Vinylausgabe in die Hände wünscht.

Allerdings muss gesagt werden, dass “Exiled To Surface” kein homogenes neues Studioalbum ist. Es gibt nur vier gänzlich neue Tracks. Außerdem die vier Stücke, die 2019 auf der Werkschau “Decade Of Revival” gemeinsam mit einer Anzahl starker Livetracks veröffentlicht wurden.

“Total Thrash” ist der Titelsong der im Sommer in den Kinos laufenden Doku über deutschen Thrash Metal – mit Guestvocals der alten Meister Tom Angelripper (SODOM) und Holger Ziegler (ABANDONED), Und als ganz besonderes Schmankerl gibt es einen Coversong, den wohl niemand erwartet hätte: WHAMs “Careless Whisper”, allerdings nicht geschmachtet von George Michael, sondern brutal gegrowlt von Andreas Mozer.

Ist diese Zerstückelung ein Problem? Aber keineswegs! TRAITOR stellen ihre Vielseitigkeit unter Beweis und bieten ein krachendes Thrash-Metal-Brett voller genialer Riffs, Aggressionen und emotionaler Momente. Dieses Album trägt die Energie der 80er Jahre in sich und klingt doch nicht altbacken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren