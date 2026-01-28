Gegründet 2008, ist die Revival Tour ein gemeinschaftliches Akustik-Event, bei dem wechselnde Musiker aus der Punk-, Folk- und Roots-Szene auftreten. Die von Chuck Ragan ins Leben gerufene Tour ist zu einem wandernden Fest des Songwritings, des Geschichtenerzählens und der Verbundenheit geworden.

2011 tourte Chuck Ragan zusammen Brian Fallon, Dave Hause und Adriano. Ein Jahr später mit Rocky Votolato, Jay Malinowski, Emily Barker und Cory Branan. Im Dezember 2026 kommt die Revival Tour nun zurück nach Deutschland. Diesmal Chuck Ragan zusammen mit Frank Turner, Tim Barry and Ben Nichols und noch weiteren Überraschungsgästen. Hier die Termine: