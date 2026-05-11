Der Sommer 2026 wird laut, emotional und unvergesslich – Wincent Weiss geht wieder auf große Sommertour! Und diesmal wird es größer, näher und intensiver als je zuvor. Mitten unter den Fans, mit voller Band und ganz viel Gefühl bringt er seine größte Open-Air-Show auf die Bühne – und du kannst ein Teil davon sein!

Auf zahlreichen Bühnen quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz erwartet euch ein Abend voller Lieblingssongs, Gänsehaut-Momente und tanzbarer Beats. Mit Hits wie „Musik Sein“, „Feuerwerk“, „Wer wenn nicht wir“ und neuen Songs im Gepäck wird jeder Konzertabend zu einer musikalischen Sommerparty unter freiem Himmel.

„Irgendwo Ankommen“, sein letztes Album, war ein intensiver Schritt zu sich selbst – spürbar in jedem Song, messbar in Millionen von Streams und Followern. Doch was Wincent wirklich liebt, sind Live-Momente. Wenn aus Songs Verbindungen entstehen. Wenn sich Fremde in der Menge in Freunde verwandeln. Wenn die Bühne und das Publikum zu einem großen Ganzen werden.

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Denn: „Konzerte sind für mich der schönste Ort der Welt. Zwei Stunden voller Freiheit, Nähe und Musik. Es geht nicht nur ums Zuhören – es geht ums Mitsingen, Mitfühlen, Miterleben. Es ist für mich das Größte, mitten in dieser Menge zu stehen, das Strahlen in den Gesichtern zu sehen und genau zu wissen: Wir teilen diesen einen, perfekten Sommerabend. Gemeinsam. Jung und alt. Laut und voller Leben!“ – Wincent Weiss

Ein Abend für alle – ein Sommer voller Musik. Ob du schon seit Jahren Fan bist oder Wincent zum ersten Mal live erleben willst – diese Tour wird etwas ganz Besonderes. Für Freundesgruppen, Familien, Festival-Liebhaber:innen oder einfach alle, die Musik unter freiem Himmel lieben. Sichere dir jetzt Tickets für die größte Sommertour seiner Karriere – denn eines ist klar: Diese Abende vergisst man nicht!