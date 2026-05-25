Grandbrothers kündigen Remixes and Reworks von „Elsewhere“ an

Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums „Elsewhere“ öffnen Grandbrothers ihr bislang wohl transformativstes Album nun für neue Perspektiven. Für „Elsewhere – Remixes and Reworks“ hat das Duo eine Reihe von Künstler:innen eingeladen, die Stücke des Albums auf ihre eigene Weise weiterzudenken.

Veröffentlicht wird das Projekt auf dem bandeigenen Label _and_others – und in der Auswahl der Remixe spiegelt sich auch die Offenheit wider, die bereits das Album selbst geprägt hat.

Die Spannweite der Beiträge reicht von glitchigem IDM über schwebende Ambient-Momente bis hin zu cluborientierten Reworks und radikalen Neuinterpretationen. Statt die Tracks einfach nur für den Dancefloor umzubauen, greifen die beteiligten Künstler:innen einzelne Elemente heraus und öffnen neue Perspektiven auf das bestehende Songmaterial.

Den Auftakt macht heute ein rhythmisch dekonstruierter, detailreicher Remix von Max Cooper, der „Elsewhere“ tief in glitchige IDM-Gefilde führt:

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Einen Monat später verwandeln COMA das Ausgangsmaterial in eine verträumte, fast schwerelose Version, bevor Ben Lukas Boysen im September eine synthlastige, cluborientierte Neuinterpretation folgen lässt. Im Oktober steuern Brandt Brauer Frick ihren charakteristischen akustisch-elektronischen Ansatz bei und holen die Stücke zurück in eine physische, instrumentale Welt.

Den Abschluss bildet am 06.11. die Veröffentlichung des kompletten Mini-Albums gemeinsam mit einem Remix von Kaitlyn Aurelia Smith, deren Version das Original in eine psychedelische und vollkommen eigene Welt überführt.