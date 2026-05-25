Manfred Mann’s Earth Band: 50 Jahre „The Roaring Silence“

Im Jahr 2026 jährt sich zum 50. Mal die Veröffentlichung des legendären Albums „The Roaring Silence“ von Manfred Mann’s Earth Band. Das Album, auf dem auch der Nummer-1-Hit „Blinded By The Light“ zu finden ist, stürmte weltweit die Charts. Diese Jubiläumsausgabe enthält das Originalalbum sowie ein spezielles Bonusalbum mit drei brandneuen Titeln der Band und Live-Versionen von Albumtiteln, sowohl aus der Zeit der Veröffentlichung als auch von jüngsten Konzerten. Ergänzt wird die Anniversary Edition um ein 40-seitiges Booklet mit ausführlichen Infos und Interviews!

1976 und 1977 waren zwei sehr entscheidende Jahre im Leben von Manfred Mann’s Earth Band. Die Band wechselte mehrere Bandmitglieder in der Mitte einer erfolgreichen Fünf-Alben-Abfolge, während sie mit ihrer einzigartigen Mischung aus Progressive Rock, Jazz und Bluesmusik eine unglaubliche Anhängerschaft in der ganzen Welt aufbaute. Obwohl Manfred selbst mit früheren Erfolgen in den Pop-Charts vertraut war, verschaffte The Roaring Silence Manfred Mann’s Earth Band eine ganz neue Ebene des Ruhms, da dieses Album 1977 die Spitze der Charts erklomm.

Natürlich hatte Bruce Springsteens »Blinded By The Light« alle Voraussetzungen für einen Hit, aber es muss sowohl die Band als auch Springsteen überrascht haben, denn es war für beide die erste Nummer-Eins-Platte. Dieser Titel wurde von einer ganz neuen Legion von Mann-Fanatikern beklatscht, da die erfrischende Kombination aus dem Leadgesang des neu hinzugekommenen Chris Thompson und Manns vertrauten Keyboard-Phrasierungen diesen Titel zu einem modernen Classic-Rock-Standard machten. Auch heute noch ist dies einer der meistgespielten Songs der klassischen Rockgeschichte.

Im Jahr 2026 jährt sich die Veröffentlichung des legendären Albums »The Roaring Silence« von Manfred Mann’s Earth Band zum 50. Mal. Das Album, auf dem auch der US Nummer-1-Hit »Blinded By The Light« zu finden ist, stürmte weltweit die Charts. Diese Jubiläumsausgabe enthält das Originalalbum sowie ein exklusives Bonusalbum mit drei brandneuen Tracks der Band und Live-Versionen von Albumtiteln, sowohl aus der Zeit der Veröffentlichung als auch von aktuellen Konzerten.

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Ab 11. September kehrt die Manfred Mann’s Earth Band wieder auf deutsche Konzertbühnen zurück: