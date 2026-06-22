Das Rocco del Schlacko ist seit vergangenem Jahr Geschichte – zum Leidwesen vieler Fans reiht sich das saarländische Festival in die traurige Historie derjenigen ein, die aufgeben mussten. Was allerdings noch immer Bestand hat, ist das Open Flair Festival in Eschwege. Lange Zeit waren die beiden Festivals (und das Taubertal-Festival) eng miteinander verbunden. Nicht wie bei Rock am Ring und Rock im Park wie Zwillingsfestivals, sondern vielmehr als sich gegenseitig stärkende Allianz: Gemeinsames Booking hat für die drei Festivals einiges an Vorteile gebracht. Die räumliche Entfernung verhinderte, dass gegenseitig Publikum streitig gemacht wurde.

In diesem Jahr gibt es nur noch zwei Festivals, die am Wochenende Musik feiern: Das Open Flair beginnt bereits am Mittwoch, 5. August, und endet am Sonntag, 9. August 2026. In Rothenburg ob der Tauber startet das Taubertal-Festival einen Tag später und geht ebenfalls bis Sonntag.

Headliner sind in diesem Jahr Biffy Clyro, SDP, Dropkick Murphys, Feine Sahne Fischfilet, Bosse, Donots und Giant Rooks.

Beim Open Flair gibt es nun noch die letzten Tickets abzustauben, bevor es heißt: Das Festival ist ausverkauft!

Bis Montag, 3. August, können noch bis 12 Uhr letzte Rückläufer gekauft werden, auch einige Tagestickets sind noch im Shop erhältlich. Der Campingplatz öffnet übrigens bereits ab Dienstag.

Das Festival in Eschwege findet in diesem Jahr zum 42. Mal statt und besticht nicht nur durch ein ausgefeiltes Musikprogramm mit vielen renommierten Künstler:innen, sondern auch mit einem Kinderprogramm, Kleinkunst und vieles mehr.

Übrigens gibt es auch schon ein Datum für 2027 – der 4. bis 8. August! Die Tickets kommendes Jahr gibt es ab Montag, 10. August 2026 ab 0:00 Uhr online und vor dem E-Werk. Die ersten 1000 Stück gibt es für den Frühbucherpreis von 119 Euro.

Das komplette Line-Up gibt es hier:

www.open-flair.de