Wochenendtrip mit Achterbahn & Kurzgeschichten

Wochenendtrip sind Till und Karsten, zwei beste Freunde und Musiker mit über 1.000 gemeinsamen Konzerten und mehr als 2 Millionen Streams. Mit ihrer ersten EP „Wie Liebe geht“ (2025) erreichten sie fünfstellige Streamingzahlen und gewannen den Vorentscheid zum SPH Bandcontest in Köln.

Am 24.07.26 erscheint die neue Single „Achterbahn & Kurzgeschichten“, der Auftakt zu gleich vier geplanten Releases in 2026. Der Song handelt von den emotionalen Aufs und Abs des Lebens, dem Kampf mit den eigenen Widersprüchen und der Erkenntnis, dass man nicht perfekt sein muss, um seinen eigenen Weg zu gehen.